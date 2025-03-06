Ламаркус Олдридж несколько раз пытался объединиться с Дэмианом Лиллардом в «Портленде»

Ламаркус Олдридж рассказал о несостоявшемся возвращении в «Блэйзерс».

«В первый же год после моего ухода Дэмиан Лиллард настаивал, что я должен вернуться. В какой-то момент и мне этого захотелось. Но Нил Олши , генменеджер в то время, не хотел моего возвращения. Я звонил, мой агент звонил несколько раз, и сообщил, что клуб не хочет меня брать. Это подтвердило мои ощущения на момент ухода из команды.

Я пытался вернуться 2-3 раза за карьеру, но Олши так и не допустил этого. Под конец я просил взять меня на год, чтобы закончить карьеру в форме «Блэйзерс», но не получил даже этой возможности», – рассказал Олдридж .

5-кратный член символических сборных НБА покинул «Портленд » в 2015 году и в последний раз играл в «Бруклине» в сезоне-2021/22.

Олши покинул клуб в 2021 году после скандального разбирательства и «нарушений внутриклубного кодекса поведения».