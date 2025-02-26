Дайана Таурази объявила о завершении профессиональной карьеры

Дайана Таурази приняла важное решение.

Трехкратная чемпионка WNBA и двукратный MVP финала женской лиги во вторник объявила об уходе из профессионального баскетбола.

42-летняя Таурази отыграла 20 лет в женской НБА, все сезоны она провела в составе «Финикса ».

Профессиональная карьера Дайаны началась в 2004 году, когда она была выбрана под 1-м номером на драфте. Американка на протяжении долгого времени выступала в России, представляя московское «Динамо », «Спарту энд К» и УГМК.

В составе сборной США Таурази шесть раз становилась олимпийской чемпионкой.

Дайана Таурази, похоже, заканчивает. Хотя она все еще классная – даже в 42 года