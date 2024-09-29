Дайана Таурази, похоже, завершает карьеру. Хотя она все еще классная даже в 42 года

Для начала, Таурази – она не совсем Таурази. Скорее, Тораси. Так уж ее фамилию произносят комментаторы.

Идем далее. В отношении Таурази мне не дает покоя один нюанс. Допустим, она завершит карьеру в это межсезонье. Тогда в ее активе окажется 11 Матчей звезд – солидный результат для такой легенды, но выглядит странновато на фоне 20 сезонов. И связан он с тем, что раньше в женской НБА в годы Олимпиад Матчи звезд просто не проводились. Поэтому эта строчка в резюме немного скуднеет, поскольку в профилях ведущих американских баскетболисток оказываются пробелы без звездочек каждые четыре года.

А у Таурази в этом году случился суперрекорд – шесть золотых медалей Олимпиад. В 2004-м она стала Новичком года в женской НБА, стала 3-й в голосовании за MVP и попала в первую сборную женской НБА, так что на Матче звезд она была бы без вопросов. В 2008-м – аналогично, как и в 2016-м. В 2012-м ее мучали травмы, поэтому она провела всего 8 игр – оставляем без звездочки. В 2020-м сезон сократили до 22 игр из-за ковида, и Таурази провела 19 игр с классной статистикой, так что вполне могла рассчитывать на еще один Звездный уикенд в своем послужном списке. В 2015-м УГМК заплатил Дайане, чтобы она не играла в женской НБА, а в 2010-м сборная США готовилась к чемпионату мира и провела матч против звезд лиги. Так же сделали и перед Олимпиадой-2024, но в этом году это засчитали за Матч звезд, а 14 лет назад – нет.

Итого Таурази (11 игр) недосчиталась 5-6 Матчей звезд. То есть должна была быть на равных с Тимом Данканом (15) и, возможно, даже спорить с Кобе Брайантом (18).

Насколько я понимаю, в будущем женская НБА планирует исправить этот недочет и проводить игры звезд даже в годы международных турниров. Значит, у последовательниц Таурази будет больше шансов превзойти ее или, скажем, Сью Берд (13, рекорд по Матчам звезд ЖНБА). И я не думаю, что лига задним числом присвоит Матчи звезд тем, кто отвлекался на Олимпиады в прошлом. Так что получится парадокс, поскольку сборных All-WNBA у Таурази уже больше (14), чем Матчей звезд (11).

Жалеть Дайану, разумеется, бессмысленно. Просто забавно, что из-за сборной США у нее как бы выпала, если судить по Матчам звезд, целая карьера игрока уровня Зала славы вроде Бекки Хэммон.

Следующая остановка. Да, Таурази стала 6-кратной олимпийской чемпионкой. Но она не сыграла важной роли в победе сборной США и в финале не вышла на площадку ни на минуту. Ее что, взяли на Игры чисто из-за имени?

И да, и нет. Если брать исключительно финал — там вообще сразу несколько американок выглядели бледно. Ионеску, к примеру, закончила с нулем очков, а Джеки Янг пульнула 1/7 за 28 минут. Что касается комплектации состава, то Таурази вполне заслужила вызов в сборную своей игрой в первой половине регулярного чемпионата ЖНБА-2024. Был скандал, что на Игры не взяли Кейтлин Кларк, но у нее тогда не было необходимого резюме. Я бы сказал, что она утвердилась в списке топ-игроков за это лето, но решение федерации не включать ее в состав вполне объяснимо.

Наконец, у женщин вроде как неприлично спрашивать про возраст. Видимо, Таурази это поверье не касается, поскольку прямо сейчас ее возраст подчеркивается на каждом шагу.

42-летняя Дайана еще не приняла решение насчет завершения карьеры, но с ней все уже успели попрощаться. Правда, во время ее выступления после потенциально последней игры в Финиксе фанаты скандировали: «Еще один год!»

А на ютуб-канале «Меркьюри» появилось видео, где прощальные письма к Дайане зачитывают ее жена, агент, сестра и одноклубница (Бриттни Грайнер).

Это все, конечно, очень трогательно. Но также сильно тянет на нечто вроде склонения или принуждения к завершению карьеры. О этом в своей книге говорил еще легенда советского баскетбола Сергей Белов, с той лишь разницей, что на него, по его словам, начали косо посматривать как на неактуального ветерана уже после 30-летия.

Иногда дежурная фраза «возраст – это лишь цифра» звучит фальшиво. В отношении Таурази и прочих возрастных спортсменов я готов ее простить. Не потому, что Дайана такая вся из себя великая, и мне бы хотелось подольше видеть ее в деле. Не без этого, разумеется. Но в конечном счете завершение карьеры должно сводиться к двух вещам: (а) решению самого спортсмена и (б) его возможностям.

Иначе говоря, зачем уходить, если ты еще и хочешь, и можешь?

Залезть в голову к Дайане я не смогу. Может быть, она объявит об уходе сегодня или завтра. Я лишь вижу, что как игрок она еще вполне себе ничего.

Если у нее есть какие-то возрастные болячки, то невооруженным взглядом их не видно, поскольку Дайана все еще пружинит на ногах и бегает вполне бодро. «Финикс» собран вокруг довольно возрастной группы лидеров, поэтому игра периодически получается тягучей из-за доведения мяча до Грайнер в усах. Одновременно с этим новый главный тренер Нейт Тиббетс, работавший ассистентом в мужских «Кавальерс», «Блейзерс» и «Мэджик» привил «Меркьюри» тягу к порой нелогичным трехочковым. Получается странный контраст – ветеранский состав то возится до сирены, то палит издали на первых секундах по заветам Майка Д’Антони или Пола Уэстхеда.

Что касается самой Таурази – она ожидаемо переквалифицировалась в дальнобойную угрозу с низким рейтингом владения мячом. Но за сезон провела на площадке больше 1000 минут, показав пятый результат за карьеру. Да, просела до 33% реализации бросков издали, но это все равно третий результат в команде после двух снайперш-ролевиков. Также Таурази стала меньше ходить под кольцо и зарабатывать штрафные, но впервые в рамках полноценного сезона допускала меньше 2 потерь за игру.

Вполне стандартный набор для стареющего баскетболиста. Таурази-2024 не пережила какого-то серьезного падения навыков или подвижности. Нынешняя Дайана соответствует уровню 3-4 опции в атаке. Проблема в том, что у «Финикса» проблемы с лидерством, поэтому и Таурази оказывается раком на безрыбье. Когда вашими топ-исполнителями оказываются такая версия Грайнер, а также Наташа Клауд и Калея Коппер – потенциал команды будет ограничен.

Если «Меркьюри» хотят чего-то большего, чем вылет в первом раунде, то они не могут быть «Финиксом» Таурази». Дайана, например, нарвалась на трэш-ток со стороны Нафисы Коллиер из «Миннесоты». Но Таурази может ответить только статусом, регулярных геройств в плей-офф от нее ожидать не стоит. Хотя в первом матче против «Линкс» Дайана смотрелась бодрячком.

А в регулярном чемпионате она регулярно ловила искру – валила трешки со всевозможных сайд-степов, делала блок-шоты, вырывала подборы.

Когда Кэндис Паркер почувствовала в себе угасание, то отправилась в погоню за дополнительными гайками. Таурази, судя по всему, хочет остаться в истории только одного клуба. Это похвально, вопросов нет. Но та же самая Паркер объявила о завершении карьеры слишком резко, с ней не успели попрощаться.

Так что тут палка о двух концах. С одной стороны, к чему еще Дайане стремиться? Разве что побить рекорд Сью Берд по матчам в женской НБА.

С другой стороны, почему бы не продолжать играть, пока играется?

Фото: East News /Christian Petersen, STEPHEN MATUREN, Paul ELLIS / AFP