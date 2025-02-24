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Евробаскет-2025. Квалификация. Испания выиграла у Бельгии, Германия была сильнее Болгарии и другие матчи

Сегодня пройдут шесть матчей квалификационного этапа Евробаскета-2025.

Испания выиграла у Бельгии, Германия была сильнее Болгарии.

Евробаскет-2025

Квалификация

Группа B

Положение команд: Италия – 4-2, Исландия – 3-3, Турция – 3-3, Венгрия – 2-4.

Группа C

Положение команд: Латвия – 6-0, Испания – 3-3, Бельгия – 3-3, Словакия – 0-6.

Группа D

Положение команд: Германия – 4-2, Черногория – 3-3, Швеция – 3-3, Болгария – 2-4.

Группа A

Положение команд: Словения – 4-1, Израиль – 4-1, Португалия – 2-3, Украина – 0-5.

Группа Е

Положение команд: Франция – 5-0, Босния и Герцеговина – 3-2, Хорватия – 2-3, Кипр – 0-5.

Группа F

Положение команд: Греция – 4-1, Великобритания – 3-2, Чехия – 2-3, Нидерланды – 1-4.

Группа G

Положение команд: Сербия – 5-0, Грузия – 3-2, Финляндия – 1-4, Дания – 1-4.

Группа H

Положение команд: Эстония – 4-1, Литва – 4-1, Северная Македония – 1-4, Польша – 1-4.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
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