Евробаскет-2025. Квалификация. Испания выиграла у Бельгии, Германия была сильнее Болгарии и другие матчи
Испания выиграла у Бельгии, Германия была сильнее Болгарии.
Квалификация
Группа B
Положение команд: Италия – 4-2, Исландия – 3-3, Турция – 3-3, Венгрия – 2-4.
Группа C
Положение команд: Латвия – 6-0, Испания – 3-3, Бельгия – 3-3, Словакия – 0-6.
Группа D
Положение команд: Германия – 4-2, Черногория – 3-3, Швеция – 3-3, Болгария – 2-4.
Группа A
Положение команд: Словения – 4-1, Израиль – 4-1, Португалия – 2-3, Украина – 0-5.
Группа Е
Положение команд: Франция – 5-0, Босния и Герцеговина – 3-2, Хорватия – 2-3, Кипр – 0-5.
Группа F
Положение команд: Греция – 4-1, Великобритания – 3-2, Чехия – 2-3, Нидерланды – 1-4.
Группа G
Положение команд: Сербия – 5-0, Грузия – 3-2, Финляндия – 1-4, Дания – 1-4.
Группа H
Положение команд: Эстония – 4-1, Литва – 4-1, Северная Македония – 1-4, Польша – 1-4.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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