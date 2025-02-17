Стеф Карри об обещании титула от Дрэймонда Грина: «Нам нравится давление. Он знает, что говорит»

Стеф Карри прокомментировал заявление Дрэймонда Грина.

Разыгрывающего «Голден Стэйт » спросили о словах одноклубника, который пообещал выиграть чемпионат, на Матче всех звезд.

«Нам нравится давление. Нравятся высокие ожидания. Он умен, он точно знает, что говорит», – улыбнулся Карри .