Стеф Карри об обещании титула от Дрэймонда Грина: «Нам нравится давление. Он знает, что говорит»
Стеф Карри прокомментировал заявление Дрэймонда Грина.
Разыгрывающего «Голден Стэйт» спросили о словах одноклубника, который пообещал выиграть чемпионат, на Матче всех звезд.
«Нам нравится давление. Нравятся высокие ожидания. Он умен, он точно знает, что говорит», – улыбнулся Карри.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети NBA TV
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