Андрей Ведищев: «Мониторим рынок»

Андрей Ведищев заявил, что «Локо» продолжает изучать рынок свободных агентов.

— Будете брать новых игроков?

— Мы мониторим рынок. Очень сложно найти качественных исполнителей, учитывая, что до плей-офф осталось очень мало времени. Вероятно, будем искать внутренние резервы. Или, может быть, подпишем кого-то, если потенциальный новичок нас устроит.

— Когда к «Локо» присоединится Таджер Макколл?

— В ближайшую неделю они приедет в Краснодар, и начнем готовить его к матчам. Надеюсь, что Таджер будет в хорошей форме и быстро вольется в наш ростер, – сказал президент и главный тренер «Локомот ива-Кубань».