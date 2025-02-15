Андрей Ведищев: «Мониторим рынок»
Андрей Ведищев заявил, что «Локо» продолжает изучать рынок свободных агентов.
— Будете брать новых игроков?
— Мы мониторим рынок. Очень сложно найти качественных исполнителей, учитывая, что до плей-офф осталось очень мало времени. Вероятно, будем искать внутренние резервы. Или, может быть, подпишем кого-то, если потенциальный новичок нас устроит.
— Когда к «Локо» присоединится Таджер Макколл?
— В ближайшую неделю они приедет в Краснодар, и начнем готовить его к матчам. Надеюсь, что Таджер будет в хорошей форме и быстро вольется в наш ростер, – сказал президент и главный тренер «Локомотива-Кубань».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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