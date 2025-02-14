Карвел Андерсон выбыл из состава «Локомотива-Кубань» до конца сезона из-за травмы

Карвел Андерсон пропустит остаток сезона Единой лиги ВТБ.

Защитник получил травму в матче с «Пармой» и выбыл до конца чемпионата.

Это не первое повреждение игрока в этом сезоне. На его счету 8,3 очка и 2,2 подбора при 42% точности трехочковых бросков в 22 матчах этого розыгрыша чемпионата.

«Для нас это, безусловно, большая потеря. Карвел – один из лидеров нашей команды, ключевой игрок, снайпер. Чтобы его заменить, нам придётся искать внутренние ресурсы и, возможно, смотреть усиление на рынке свободных агентов», – прокомментировал эту новость главный тренер команды Андрей Ведищев .