Карвел Андерсон выбыл из состава «Локомотива-Кубань» до конца сезона из-за травмы
Карвел Андерсон пропустит остаток сезона Единой лиги ВТБ.
Защитник получил травму в матче с «Пармой» и выбыл до конца чемпионата.
Это не первое повреждение игрока в этом сезоне. На его счету 8,3 очка и 2,2 подбора при 42% точности трехочковых бросков в 22 матчах этого розыгрыша чемпионата.
«Для нас это, безусловно, большая потеря. Карвел – один из лидеров нашей команды, ключевой игрок, снайпер. Чтобы его заменить, нам придётся искать внутренние ресурсы и, возможно, смотреть усиление на рынке свободных агентов», – прокомментировал эту новость главный тренер команды Андрей Ведищев.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Локомотива-Кубань»
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