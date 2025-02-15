Марко Тодорович покинул «Мурсию»
«Мурсия» рассталась с Марко Тодоровичем по обоюдному согласию.
Испанский клуб объявил о расставании с черногорским центровым через три дня после подписания Костаса Адетокумбо до конца сезона.
Тодорович подписал контракт с «Мурсией» в середине сезона-2023/24. В нынешнем сезоне ACB бигмен набирал 6,5 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.
Тодорович выступал за подмосковные «Химки» с 2015 по 2018 год.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
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