Марко Тодорович покинул «Мурсию»

«Мурсия» рассталась с Марко Тодоровичем по обоюдному согласию.

Испанский клуб объявил о расставании с черногорским центровым через три дня после подписания Костаса Адетокумбо до конца сезона.

Тодорович подписал контракт с «Мурсией» в середине сезона-2023/24. В нынешнем сезоне ACB бигмен набирал 6,5 очка и 3,8 подбора в среднем за матч.

Тодорович выступал за подмосковные «Химки» с 2015 по 2018 год.