«Юта» отчислила Джоша Ричардсона

«Юта» отказалась от полученного перед дедлайном игрока.

«Джаз» отчислили защитника Джоша Ричардсона (31 год, 196 см).

«Юта» приобрела экс-игрока «Майами» в рамках одной из сделок на прошлой неделе.

Ричардсон из-за травмы ноги принял всего в 8 играх в этом сезоне.