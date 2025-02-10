«Юта» отчислила Джоша Ричардсона
«Юта» отказалась от полученного перед дедлайном игрока.
«Джаз» отчислили защитника Джоша Ричардсона (31 год, 196 см).
«Юта» приобрела экс-игрока «Майами» в рамках одной из сделок на прошлой неделе.
Ричардсон из-за травмы ноги принял всего в 8 играх в этом сезоне.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: RealGM
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