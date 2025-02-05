«Чикаго» хочет обменять Зака ​​Коллинза, Кевина Хертера и Тре Джонса

«Буллс» намерены обменять Зака ​​Коллинза, Кевина Хертера и Тре Джонса.

Недавно приобретенные игроки «Чикаго » Зак ​​Коллинз , Кевин Хертер и Тре Джонс не сыграют в сегодняшнем матче против «Миннесоты» по решению тренера.

«Буллс» изучают возможность использования этих игроков в дальнейших обменах, сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто со ссылкой на источники из лиги.