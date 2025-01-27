Джей Джей Редик о Дориане Финни-Смите: «Он в мире с самим собой. Люди к такому тянутся»
Форвард «Лейкерс» набрал 0 очков в победном матче с «Бостоном» с двух попыток из-за дуги. Главный тренер «Лейкерс» после матча заявил, что эти попытки «выглядели так, будто он в жизни не касался баскетбольного мяча».
Финни-Смит рассказал, что ему понравился этот комментарий, потому что он уважает честность в общении.
«Хорошо иметь такого парня в раздевалке, с которым ты можешь так общаться. Это полезно для всего коллектива. Все знают, что я, разумеется, шучу. Он это понимает. Мы пересекались на игровой площадке, выросли в Вирджинии. Играли в школе у одного тренера. Много общего опыта.
Я понимаю его, его характер, его выдержку. Он знает с самого первого дня, что нам от него нужно. И делает это на самом высоком уровне.
Его общительность заразительна, как и его жесткость. У него особенные лидерские способности. Что отличает его от других, это то, что он в мире с самим собой, люди к такому тянутся», – рассказал Редик.
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