Джей Джей Редик о Дориане Финни-Смите: «Он в мире с самим собой. Люди к такому тянутся»

Джей Джей Редик рассказал о характере Дориана Финни-Смита.

Форвард «Лейкерс» набрал 0 очков в победном матче с «Бостоном» с двух попыток из-за дуги. Главный тренер «Лейкерс» после матча заявил, что эти попытки «выглядели так, будто он в жизни не касался баскетбольного мяча».

Финни-Смит рассказал, что ему понравился этот комментарий, потому что он уважает честность в общении.

«Хорошо иметь такого парня в раздевалке, с которым ты можешь так общаться. Это полезно для всего коллектива. Все знают, что я, разумеется, шучу. Он это понимает. Мы пересекались на игровой площадке, выросли в Вирджинии. Играли в школе у одного тренера. Много общего опыта.

Я понимаю его, его характер, его выдержку. Он знает с самого первого дня, что нам от него нужно. И делает это на самом высоком уровне.

Его общительность заразительна, как и его жесткость. У него особенные лидерские способности. Что отличает его от других, это то, что он в мире с самим собой, люди к такому тянутся», – рассказал Редик.