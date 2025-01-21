Кевин Дюрэнт о финальной серии 2017 года: «Это был пик баскетбола»

Кевин Дюрэнт высказался о финале 2017 года между «Уорриорз» и «Кэвс».

«Я считаю, что это был пик баскетбола в лиге на тот момент.

Все эти талантливые игроки на одной площадке на самой высокой стадии в финальной серии. Это было чертовски круто.

Кайри и Брон вместе — это настоящее шоу. Эти парни могли набрать по 50 очков каждый, так что против них нужно было играть безупречно», – сказал двукратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт».