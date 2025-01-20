Кевин Дюрэнт: «Гарнетт и Макгрэйди – самые недооцененные игроки в истории НБА»

Кевин Дюрэнт назвал двух самых недооцененных игроков в истории НБА.

«На мой взгляд, Гарнетт был лучшим игроком НБА в то время [начало 2000-х].

Он мог участвовать в розыгрыше, мог бросать из-за дуги. Мне казалось, что он может делать все. Считаю, что самые недооцененные игроки в истории – он и Ти-Мак... Они оказались недооцененными из-за того простого факта, что не побеждали на таком уровне, как Кобе Брайант или Тим Данкан.

Их технические навыки и игра один на один... а ведь в то время было кому защищаться.

Ти-Мак со своим ростом мог принимать решения по розыгрышу на уровне разыгрывающего. Кей Джи обладал атлетизмом и делал то же самое. Так что считаю их самыми недооцененными игроками за всю историю», – заявил форвард «Санз».