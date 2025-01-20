Кевин Дюрэнт: «Гарнетт и Макгрэйди – самые недооцененные игроки в истории НБА»
Кевин Дюрэнт назвал двух самых недооцененных игроков в истории НБА.
«На мой взгляд, Гарнетт был лучшим игроком НБА в то время [начало 2000-х].
Он мог участвовать в розыгрыше, мог бросать из-за дуги. Мне казалось, что он может делать все. Считаю, что самые недооцененные игроки в истории – он и Ти-Мак... Они оказались недооцененными из-за того простого факта, что не побеждали на таком уровне, как Кобе Брайант или Тим Данкан.
Их технические навыки и игра один на один... а ведь в то время было кому защищаться.
Ти-Мак со своим ростом мог принимать решения по розыгрышу на уровне разыгрывающего. Кей Джи обладал атлетизмом и делал то же самое. Так что считаю их самыми недооцененными игроками за всю историю», – заявил форвард «Санз».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Out the Mud Podcast
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем