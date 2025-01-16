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Леброн Джеймс болельщикам «Лейкерс» после победы над «Хит»: «Извините за прошлый матч. Надеюсь, мы немного вернули вам приятные эмоции сегодня»

Леброн Джеймс прокомментировал победу над «Майами».

После возобновления игр в Лос-Анджелесе «Лейкерс» крупно уступили «Сперс» в первом матче (102:126), но сумели взять верх над «Майами» (117:108) в следующем.

«Мы извиняемся за прошлый матч. Надеюсь, мы немного вернули вам приятные эмоции сегодня (несмотря на недавнюю трагедию).

Последние дни были слишком эмоциональными. Несколько моих друзей лишись своих домов. Разумеется, переживаю за всех жителей Лос-Анджелеса.

Лично я был немного не в себе. Мы эвакуировались в прошлый четверг и находимся в отеле с момента возвращения из Далласа. Пытаемся все организовать. Держимся ради друг друга. Это самое важное», – признался звездный форвард.

Джеймс (22 очка, 3 из 6 трехочковых), Хатимура (23) и Дэвис (22) набрали 67 очков на троих в победном матче.

34 очков Тайлера Хирро (12 из 18 с игры, 7 из 12 из-за дуги) оказалось недостаточно для «Хит».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Sportskeeda
logoЛеброн Джеймс
logoМайами
logoЛейкерс
logoНБА
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