Чендлер Парсонс: «Игроки «Сакраменто» не готовы были разбиться в лепешку ради Майка Брауна»
Чендлер Парсонс прокомментировал последствия отставки Майка Брауна.
«Кингз» одержали 7 побед подряд и вышли на 9-е место на Западе с положительным результатом 20-19.
«Взаимоотношения с тренером имеют значение. Парни не будут специально стараться смазать броски или проиграть матчи, если тренер им не нравится. Но они не готовы были разбиться в лепешку ради Майка Брауна.
Я бы не разбился в лепешку ради Ллойда Пирса в «Атланте». Терпеть его не мог.
Есть определенные ситуации отсутствия симпатии и доверия, которые влияют на команду. И отвлекают от баскетбола. Возможно, в этом нет вины ни игроков, ни тренера. Но такое случается постоянно. Похоже, в «Кингз» что-то такое и произошло», – заключил бывший баскетболист в подкасте.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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