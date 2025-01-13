Чендлер Парсонс: «Игроки «Сакраменто» не готовы были разбиться в лепешку ради Майка Брауна»

Чендлер Парсонс прокомментировал последствия отставки Майка Брауна.

«Кингз» одержали 7 побед подряд и вышли на 9-е место на Западе с положительным результатом 20-19.

«Взаимоотношения с тренером имеют значение. Парни не будут специально стараться смазать броски или проиграть матчи, если тренер им не нравится. Но они не готовы были разбиться в лепешку ради Майка Брауна .

Я бы не разбился в лепешку ради Ллойда Пирса в «Атланте». Терпеть его не мог.

Есть определенные ситуации отсутствия симпатии и доверия, которые влияют на команду. И отвлекают от баскетбола. Возможно, в этом нет вины ни игроков, ни тренера. Но такое случается постоянно. Похоже, в «Кингз» что-то такое и произошло», – заключил бывший баскетболист в подкасте.