Потенциально победный проход Секстона в матче с «Лейкерс» прервал тайм-аут Уилла Харди
«Юта» проиграла «Лейкерс» дома со счетом 104:105.
На последних секундах Коллин Секстон прорвался к кольцу и отправил мяч в цель, но чуть ранее прозвучал свисток, сигнализирующий о тайм-ауте главного тренера «Джаз» Уилла Харди.
«Юта» находится в процессе перестройки состава и с результатом 4-16 идет 14-й на Западе.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости