Потенциально победный проход Секстона в матче с «Лейкерс» прервал тайм-аут Уилла Харди

«Юта» проиграла «Лейкерс» дома со счетом 104:105.

На последних секундах Коллин Секстон прорвался к кольцу и отправил мяч в цель, но чуть ранее прозвучал свисток, сигнализирующий о тайм-ауте главного тренера «Джаз» Уилла Харди .

«Юта» находится в процессе перестройки состава и с результатом 4-16 идет 14-й на Западе.