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Андрей Зубков вошел в Топ-4 по подборам в истории Единой лиги ВТБ

Андрей Зубков – четвертый по подборам в истории Единой лиги ВТБ.

Форвард МБА-МАИ во вчерашнем матче против «Самары» (80:78) сделал 10 подборов и поднялся на четвертое место по количеству подборов за карьеру в истории турнира.

На счету Зубкова 1 086 подборов. Он уступает по этому показателю только Никите Курбанову (1 631), Андрею Воронцевичу (1 520) и Семену Антонову (1 334).

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Telegram-канал Единой лиги ВТБ
logoАндрей Зубков
logoЕдиная лига ВТБ
logoМБА-МАИ
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