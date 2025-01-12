Андрей Зубков вошел в Топ-4 по подборам в истории Единой лиги ВТБ

Андрей Зубков – четвертый по подборам в истории Единой лиги ВТБ.

Форвард МБА-МАИ во вчерашнем матче против «Самары» (80:78) сделал 10 подборов и поднялся на четвертое место по количеству подборов за карьеру в истории турнира.

На счету Зубкова 1 086 подборов. Он уступает по этому показателю только Никите Курбанову (1 631), Андрею Воронцевичу (1 520) и Семену Антонову (1 334).