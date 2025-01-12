Блэйк Гриффин: «Чувствовал себя униженным в защите против Кармело Энтони и Дирка Новицки»
«Было несколько парней, в защите против которых чувствовал себя униженным. Одним из них был Кармело Энтони. Люди знают о его бросках и других сильных сторонах, но недооценивают его первый шаг. Особенно в первый год в лиге были моменты, когда я занимал позицию, готовился встречать его, а потом моргал и видел, как он уже проходит мимо. И дальше не становилось проще.
Было сложно понять, насколько можно приблизиться и не пропустить при этом рывок и насколько далеко можно отойти и при этом мешать броску.
Похожая ситуация, но в совершенно другом стиле, была с Дирком Новицки. Этот его чертовски медленный бросок с отклонением. В Далласе у кольца висели микрофоны. Приходилось наблюдать, как его броски медленно шли в кольцо по высокой траектории, в конце которой микрофоны ловили твою ругань», – посмеялся Гриффин в подкасте.
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