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Матч «Миннесота» – «Сан-Антонио» начался с часовой задержкой из-за проблем с паркетом

Старт матча НБА в Миннеаполисе пришлось отложить на 1 час.

Матч «Миннесота» – «Сан-Антонио» начался с часовой задержкой из-за проблем с паркетом на арене Target Center.

«Вулвз» объявили о принятом решении примерно за три часа до изначально запланированного времени начала встречи.

«Сперс» обнаружили проблему во время утренней разминки. Новый паркет пришлось доставить из другого места.

«Миннесота» выступает на арене Target Center с 1990 года.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: ESPN
logoНБА
происшествия
logoСан-Антонио
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Target Center
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