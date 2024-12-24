Крис Финч не исключил изменения в стартовой пятерке «Вулвз» на фоне неудачного выступления. У команды 3 поражения подряд
«Миннесота» может внести изменения в стартовую пятерку.
Главный тренер «Вулвз» Крис Финч не исключил такой расклад после поражения от «Хоукс» (104:117), которое стало третьим подряд.
«Мы всегда рассматриваем все варианты, это точно. Но нам также надо подумать о сочетаниях, которые мы используем непосредственно по ходу игры», – сказал Финч.
У «Миннесоты» 14-14 и 10-е место в таблице Западной конференции.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
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