Крис Финч не исключил изменения в стартовой пятерке «Вулвз» на фоне неудачного выступления. У команды 3 поражения подряд

«Миннесота» может внести изменения в стартовую пятерку.

Главный тренер «Вулвз» Крис Финч не исключил такой расклад после поражения от «Хоукс» (104:117), которое стало третьим подряд.

«Мы всегда рассматриваем все варианты, это точно. Но нам также надо подумать о сочетаниях, которые мы используем непосредственно по ходу игры», – сказал Финч.

У «Миннесоты» 14-14 и 10-е место в таблице Западной конференции.