  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Крис Финч не исключил изменения в стартовой пятерке «Вулвз» на фоне неудачного выступления. У команды 3 поражения подряд
0

Крис Финч не исключил изменения в стартовой пятерке «Вулвз» на фоне неудачного выступления. У команды 3 поражения подряд

«Миннесота» может внести изменения в стартовую пятерку.

Главный тренер «Вулвз» Крис Финч не исключил такой расклад после поражения от «Хоукс» (104:117), которое стало третьим подряд.

«Мы всегда рассматриваем все варианты, это точно. Но нам также надо подумать о сочетаниях, которые мы используем непосредственно по ходу игры», – сказал Финч.

У «Миннесоты» 14-14 и 10-е место в таблице Западной конференции.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Clutch Points
logoНБА
logoМиннесота
logoКрис Финч
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Антонио Дэниэлс: «Джулиус Рэндл должен подстроиться под «Миннесоту»
229 ноября, 21:22
Энтони Эдвардс: «У «Мэверикс» хорошо получилось с подборами в нападении. Нужно разобраться с этим»
30 октября, 06:51
Энтони Эдвардс о решающем проходе под кольцо: «С возрастом приходит опыт»
225 октября, 06:12
Джулиус Рэндл: «С «Никс» все. Все мои дела теперь на новом месте»
14 октября, 15:10
Рекомендуем
Главные новости
Тэйлор Дженкинс о критике современной атаки в НБА: «Надо смотреть, какие возможности дает защита соперника»
10 минут назад
Майкл Портер о возможном обмене: «В офисе «Наггетс» сказали, что все это слухи»
231 минуту назад
Шэй Гилджес-Александер набрал 41 очко и 9 подборов в матче с «Уизардс». «Тандер» лидируют на Западе (23-5)
145 минут назадВидео
НБА. «Орландо» победил «Бостон», «Денвер» разгромил «Финикс», «Лейкерс» дома уступили «Детройту» и другие результаты
178сегодня, 07:55
Дайсон Дэниэлс совершил 8 перехватов и сделал 2 блок-шота в матче с «Вулвз». Последний раз такое удавалось Дрэймонду Грину
1сегодня, 07:53
Майлз Бриджес и Келдон Джонсон – авторы лучших моментов игрового дня НБА
сегодня, 07:45Видео
«Тяжело победить, когда даешь сопернику 15 дополнительных возможностей». Леброн смазал спасительный 3-очковый, «Лейкерс» уступили «Пистонс»
5сегодня, 07:20Видео
Шэй Гилджес-Александер: «Я бы с удовольствием сыграл в Рождество. Наша команда соответствует всем критериям»
1сегодня, 06:59
У Стефа Карри 10 очков при 2 из 13 с игры в матче с «Пэйсерс». «Уорриорз» потерпели 4-е поражение в последних пяти встречах
11сегодня, 06:50
Ник Нерс: «Так и не понял, за что удалили Эмбиида. Мне говорили: «Спроси у нее»
5сегодня, 06:42
Ко всем новостям
Последние новости
Адриатическая лига. «Дубай» против «Игокеа»
54 минуты назад
У Джамала Мюррэя повреждение голеностопа. «Наггетс» надеются, что он вернется по ходу этой недели
1сегодня, 04:35
Чемпионат Италии. 29 очков Миротича помогли «Милану» обыграть «Трапани Шарк»
вчера, 20:12
Чемпионат Франции. Уорд и Шортс набрали 56 очков на двоих, «Париж» обыграл «Лимож»
вчера, 20:10
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» крупно обыграл «Меркезефенди» в гостях
вчера, 19:24
Джалил Окафор и Ти Джей Уоррен – в лучшей пятерке по итогам Winter Showcase G-лиги
1вчера, 19:16Фото
Сабрина Ионеску стала последней участницей лиги Unrivaled
1вчера, 18:15
Андрей Стоякович опроверг слова Светислава Пешича о выборе сербской сборной
вчера, 13:50
Возвращение Рэйджона Такера в «Венецию» осложнилось травмой Уилла Клайберна
1вчера, 13:12
«Париж» через три дня после переноса матча с «Фенербахче» сыграл в чемпионате Франции
вчера, 09:45
Рекомендуем