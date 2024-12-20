Анферни Саймонс забросил победный бросок под сирену в матче с «Денвером»
Анферни Саймонс стал автором победного броска под сирену в игре с «Наггетс».
Защитник «Портленда» забросил в проходе от щита при счете 124:124.
Саймонс набрал 28 очков и 10 передач при 55% с игры.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Соцсети НБА
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