«Он все еще считается аутсайдером». Лу Уильямс назвал Шэя Гилджес-Александера своим фаворитом на награду MVP
Лу Уильямс считает, что Шэй Гилджес-Александер должен получиить награду MVP.
«Я остаюсь с Шэем. Но дело в том, что вокруг него не ведутся разговоры, которые ведутся вокруг Янниса и Йокича. Он все еще считается новичком и аутсайдером в этом разговоре об MVP. Если он получит награду, это станет неожиданностью.
Мне нравится Шэй, но Яннис делает все возможное, чтобы у него был шанс получить еще одну награду MVP», – сказал бывший игрок НБА.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: аккаунт Run It Back в соцести X
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