«Он все еще считается аутсайдером». Лу Уильямс назвал Шэя Гилджес-Александера своим фаворитом на награду MVP

Лу Уильямс считает, что Шэй Гилджес-Александер должен получиить награду MVP.

«Я остаюсь с Шэем . Но дело в том, что вокруг него не ведутся разговоры, которые ведутся вокруг Янниса и Йокича . Он все еще считается новичком и аутсайдером в этом разговоре об MVP. Если он получит награду, это станет неожиданностью.

Мне нравится Шэй, но Яннис делает все возможное, чтобы у него был шанс получить еще одну награду MVP», – сказал бывший игрок НБА .