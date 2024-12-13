«Верить и бороться до последней секунды». Душко Иванович вернулся в Евролигу с победы над своей бывшей командой «Басконией» за счет 3+1 на последней секунде

Душко Иванович вернулся в Евролигу.

Специалист возглавил «Виртус », который в выездном матче взял верх над бывшей командой черногорца «Басконией» – 82:81.

Итальянцам удалось победить за счет трехочкового броска с фолом на последней секунде от Уилла Клайберна.

«Нам повезло, но все равно это потрясающая победа. Таков баскетбол: надо верить и бороться до последней секунды игры. Яркий пример», – прокомментировал Иванович .

«Виртус» имеет результат 3-12 в турнирной таблице Евролиги .