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«Верить и бороться до последней секунды». Душко Иванович вернулся в Евролигу с победы над своей бывшей командой «Басконией» за счет 3+1 на последней секунде

Душко Иванович вернулся в Евролигу.

Специалист возглавил «Виртус», который в выездном матче взял верх над бывшей командой черногорца «Басконией» – 82:81.

Итальянцам удалось победить за счет трехочкового броска с фолом на последней секунде от Уилла Клайберна.

«Нам повезло, но все равно это потрясающая победа. Таков баскетбол: надо верить и бороться до последней секунды игры. Яркий пример», – прокомментировал Иванович.

«Виртус» имеет результат 3-12 в турнирной таблице Евролиги.

Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
logoБаскония
logoДушко Иванович
logoВиртус
logoTurkish Airlines EuroLeague
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