«Верить и бороться до последней секунды». Душко Иванович вернулся в Евролигу с победы над своей бывшей командой «Басконией» за счет 3+1 на последней секунде
Душко Иванович вернулся в Евролигу.
Специалист возглавил «Виртус», который в выездном матче взял верх над бывшей командой черногорца «Басконией» – 82:81.
Итальянцам удалось победить за счет трехочкового броска с фолом на последней секунде от Уилла Клайберна.
«Нам повезло, но все равно это потрясающая победа. Таков баскетбол: надо верить и бороться до последней секунды игры. Яркий пример», – прокомментировал Иванович.
«Виртус» имеет результат 3-12 в турнирной таблице Евролиги.
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Eurohoops
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