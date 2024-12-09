Чемпионат Турции. «Галатасарай» сыграет с «Яловаспором»
Сегодня пройдет один матч в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.
«Галатасарай» дома сыграет с «Яловаспором».
Чемпионат Турции
Регулярный чемпионат
Положение команд: Тофаш – 9-0, Фенербахче – 8-1, Анадолу Эфес – 7-2, Каршияка – 7-2, Бешикташ – 6-2, Бахчешехир – 6-3, Галатасарай – 5-3, Бурсаспор – 4-4, Тюрк Телеком – 4-5, Мерсин – 4-5, Петким Спор – 3-6, Дарушафака – 2-7, Меркезефенди – 2-7, Яловаспор – 1-7, Маниса – 1-8, Бююкчекмедже – 1-8.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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