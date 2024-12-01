Чемпионат Турции. «Фенербахче» в гостях разгромил «Мерсин», «Анадолу Эфес» выиграл у «Тюрк Телекома»

Сегодня прошли три матча в рамках регулярного чемпионата турецкой лиги.

«Фенербахче» в гостях разгромил «Мерсин», «Анадолу Эфес» выиграл у «Тюрк Телекома». Чемпионат Турции Регулярный чемпионат Положение команд: Тофаш – 8-0, Анадолу Эфес – 7-1, Фенербахче – 7-1, Каршияка – 6-2, Бешикташ – 6-2, Галатасарай – 5-3, Бахчешехир – 5-3, Тюрк Телеком – 4-4, Бурсаспор – 4-4, Мерсин – 3-5, Петким Спор – 3-5, Меркезефенди – 1-6, Дарушафака – 1-6, Яловаспор – 1-7, Бююкчекмедже – 1-7, Маниса – 1-7. ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.