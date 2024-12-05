Эдриан Воджнаровски узнал о раке простаты перед уходом с ESPN

Эдриан Воджнаровски рассказал, что у него рак простаты.

Бывшему инсайдеру ESPN был поставлен диагноз рака простаты в марте, всего за шесть месяцев до его ухода с канала. Рассказав об этом в интервью Крису Мэнниксу из Sports Illustrated, он отметил, что прогнозы – благоприятные.

Воджнаровски покинул ESPN, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды в университете Сент-Бонавентура.

Он объявил о своем уходе из новостей в сентябре, заявив: «Время не бесконечно, и я хочу провести его более осмысленно для себя». Позже он объяснил, что это чувство было связано с его диагнозом.

После того, как два анализа крови показали повышенный уровень простатспецифического антигена, Воджнаровски прошел биопсию и узнал свой диагноз всего за несколько минут до появления в эфире NBA Countdown.

Воджнаровски подчеркнул, что его решение покинуть ESPN было вызвано не только раком, но он хотел избежать стресса от ожидания результатов лечения или работы допоздна в погоне за срочными новостями.

После ухода Воджнаровски ESPN нанял Шэмса Чаранию в качестве своего нового инсайдера НБА .