Эдриан Воджнаровски узнал о раке простаты перед уходом с ESPN
Бывшему инсайдеру ESPN был поставлен диагноз рака простаты в марте, всего за шесть месяцев до его ухода с канала. Рассказав об этом в интервью Крису Мэнниксу из Sports Illustrated, он отметил, что прогнозы – благоприятные.
Воджнаровски покинул ESPN, чтобы занять должность генерального менеджера мужской баскетбольной команды в университете Сент-Бонавентура.
Он объявил о своем уходе из новостей в сентябре, заявив: «Время не бесконечно, и я хочу провести его более осмысленно для себя». Позже он объяснил, что это чувство было связано с его диагнозом.
После того, как два анализа крови показали повышенный уровень простатспецифического антигена, Воджнаровски прошел биопсию и узнал свой диагноз всего за несколько минут до появления в эфире NBA Countdown.
Воджнаровски подчеркнул, что его решение покинуть ESPN было вызвано не только раком, но он хотел избежать стресса от ожидания результатов лечения или работы допоздна в погоне за срочными новостями.
После ухода Воджнаровски ESPN нанял Шэмса Чаранию в качестве своего нового инсайдера НБА.
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