Эдриан Воджнаровски: «Худшей частью работы инсайдером было сообщать новости, находясь с детьми в Диснейленде»

Эдриан Воджнаровски рассказал о худшей части работы главным инсайдером НБА.

«Я сообщал новости на обочине дороги, на кладбищах. Знаете, сколько раз мои дети сидели в припаркованной машине на кладбище, пока я сообщал новости? Смотрю в зеркало заднего вида, а они просто смотрят на меня, типа: «Ты что делаешь, чувак?» Да, где я только не останавливал машину.

Но самым худшим был Диснейленд. Помню, как приехал с детьми в Диснейленд и несколько дней в Диснейленде освещал ситуацию с Гилбертом Аренасом в «Вашингтоне». Телефон Blackberry заряжался очень долго, и я просто сидел там, подключенный к фонтану, пока дети катались на аттракционах. Не «отец года» в этом плане.

Говорят: «Водж отказался от миллионов долларов и от телевизионной славы». Конечно, это правда, но, более того, я отказался от образа жизни, которым больше не хотел жить. Дело было не в деньгах или славе. Дело было в выборе жизни, которой я хотел жить. Я не считаю, что чем-то пожертвовал. Я считаю, что приобрел нечто гораздо большее, вернувшись в Бонавентур», – признался бывший инсайдер ESPN.