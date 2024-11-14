Айзек Окоро вышел на площадку в матче с «Сиксерс» в кроссовках на тему последней «Водж-бомбы»
Айзек Окоро презентовал новый дизайн кроссовок.
Версия HOLO PE посвящена знаменитому инсайдеру Эдриану Воджнаровски, который закончил карьеру этой осенью. Последней новостью, «Водж-бомбой», журналиста стало оповещение о продлении контракта Окоро. Форвард вышел в кроссовках на матч против «Филадельфии».
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети репортера Ника Деполы
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