Айзек Окоро вышел на площадку в матче с «Сиксерс» в кроссовках на тему последней «Водж-бомбы»

Айзек Окоро презентовал новый дизайн кроссовок.

Версия HOLO PE посвящена знаменитому инсайдеру Эдриану Воджнаровски, который закончил карьеру этой осенью. Последней новостью, «Водж-бомбой», журналиста стало оповещение о продлении контракта Окоро. Форвард вышел в кроссовках на матч против «Филадельфии».