«Поздравляю, но мне плевать». Эдриан Воджнаровски продолжал получать инсайды после завершения журналистской карьеры
Эдриан Воджнаровски ушел с должности инсайдера на ESPN.
Знаменитый журналист признался, что ему несколько раз присылали информацию после завершения карьеры, но это не вызвало у него ни малейшего интереса.
«После одного из звонков я сказал: «Ребят, я закончил с этим. Поздравляю, но мне плевать», – посмеялся бывший инсайдер.
Его место на ESPN занял бывший ученик и главный конкурент последних лет Шэмс Чарания.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: CBS Sports College Basketball
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