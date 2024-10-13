«Поздравляю, но мне плевать». Эдриан Воджнаровски продолжал получать инсайды после завершения журналистской карьеры

Эдриан Воджнаровски ушел с должности инсайдера на ESPN.

Знаменитый журналист признался, что ему несколько раз присылали информацию после завершения карьеры, но это не вызвало у него ни малейшего интереса.

«После одного из звонков я сказал: «Ребят, я закончил с этим. Поздравляю, но мне плевать», – посмеялся бывший инсайдер.

Его место на ESPN занял бывший ученик и главный конкурент последних лет Шэмс Чарания .