Донован Клинган установил рекорд «Портленда» среди новичков по серии матчей с блок-шотами
Донован Клинган стал одним из лидеров лиги по блок-шотам.
Центровой «Портленда» обновил рекорд клуба среди первогодок по серии матчей с блок-шотами. Клинган блокировал как минимум один бросок в 16 первых матчах в лиге. Новичок «Блэйзерс» побил рекорд Билла Уолтона в 15 игр подряд.
Баскетболист набирает 6,2 очка, 5,9 подбора и 2,1 блок-шота за 16,5 минуты в среднем. Клинган занимает 3-е место в лиге по общему и среднему количеству блок-шотов после Виктора Вембаньямы и Брука Лопеса.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети «Портленда»
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