Бродрик Томас подпишет контракт с «Манисой»

Бродрик Томас продолжит карьеру в Турции.

Американский атакующий защитник договорился о контракте с турецкой «Манисой».

Томас (27 лет, 196 см) за два сезона в НБА сыграл 44 матча за «Кливленд», «Бостон» и «Хьюстон». Прошлый сезон защитник провел в G-лиге.