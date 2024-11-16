Бродрик Томас подпишет контракт с «Манисой»
Бродрик Томас продолжит карьеру в Турции.
Американский атакующий защитник договорился о контракте с турецкой «Манисой».
Томас (27 лет, 196 см) за два сезона в НБА сыграл 44 матча за «Кливленд», «Бостон» и «Хьюстон». Прошлый сезон защитник провел в G-лиге.
Опубликовал: Геннадий Ильин
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