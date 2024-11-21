Майк Буденхольцер: «Проигрывать тяжело, в лиге сложно»

«Финикс» проиграл пятый матч подряд.

«У нас хорошая группа. Есть соревновательный дух и другие сильные стороны. Что бы ни происходило, мы будем продолжать бороться и останемся дружными. Тяжело проигрывать, в лиге сложно. Нам нужно продолжать сражаться, несмотря на неудачный отрезок.

Есть то, что нам нужно исправить, но соревновательный уровень команды в порядке, особенно когда мы выигрываем», – заявил главный тренер Майк Буденхольцер .

«У нас есть очень важное время, чтобы парни восстановились и перегруппировались. После чего мы вернемся с тем же уровнем энергии, который показывали на старте сезона, и игра пойдет», – прокомментировал защитник Девин Букер 5-дневный перерыв перед следующим матчем команды.

«Санз» сыграют с «Лейкерс » 26 ноября. Команда находится на 7-м месте в Западной конференции с результатом 9-7.