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Йован Буха: «Роб Пелинка сказал, что «Лейкерс» верят в этот состав»

«Лейкерс» не будут вносить изменения в текущий состав в ближайшее время.

Об этом сообщает инсайдер The Athletic Йован Буха.

«Мне казалось, что им следовало совершить сделку перед дедлайном 2024 года. Мне казалось, что им следовало совершить сделку в прошлое межсезонье, поэтому я в лагере тех, кто совершает сделку как можно скорее.

Но, основываясь на информации, которая поступила от «Лейкерс», информации от источников вокруг организации, информации от третьих лиц, похоже, что ситуация затянется до января, если не до дедлайна 6 февраля», – сказал Буха.

На вопрос о возможных обменах, которые повысят шансы команды на чемпионство, генеральный менеджер «Лейкерс» Роб Пелинка ответил: «Мы верим в этот состав». Однако он отметил, что потребуется около 30 матчей, чтобы должным образом оценить, что у них есть в этом сезоне.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал журналиста The Athletic Йована Бухи
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