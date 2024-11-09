«Уорриорз» в честь возвращения Клэя Томпсона 12 ноября раздадут всем болельщикам капитанские фуражки

Клэй Томпсон 12 ноября впервые сыграет против «Голден Стэйт».

«Уорриорз» в честь возвращения прославленного игрока команды в «Чейз центр» раздадут всем болельщикам капитанские фуражки.

Томпсон, который вместе с «воинами» выиграл четыре чемпионских титула, минувшим летом перебрался в «Даллас».