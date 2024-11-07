Джей Джей Редик ограничил игровое время Д’Анджело Расселла из-за недостаточного «уровня соревновательности»
«Лейкерс» крупно уступили «Мемфису» (114:131).
Защитник Д’Анджело Расселл провел на площадке меньше 22 минут, набрав 12 очков и 3 передачи при 4 из 12 с игры.
Главный тренер Джей Джей Редик объяснил это решение в ротации недостаточным «уровнем соревновательности» и «вниманием к деталям» баскетболиста.
Специалист заявил, что Расселл вернулся к «прежним привычкам», и хотел дать возможность показать себя Гэйбу Винсенту, который отыграл 23,3 минуты. На его счету 6 очков при 2 из 8 с игры.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети инсайдера Йована Бухи
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