0

Защитник ЦСКА Иван Ухов выбыл из состава с переломом пальца руки

Иван Ухов получил травму в матче с «Пари НН».

Обследование выявило перелом пальца руки. Решение об операционном вмешательстве будет принято на следующей неделе.

29-летний защитник набирает 4,1 очка, 2,7 подбора и 1,2 передачи за 15 минут в среднем в матчах Единой лиги ВТБ в этом сезоне.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ЦСКА
травмы
logoЦСКА
logoБК Пари Нижний Новгород
Иван Ухов
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Сергей Козин: «Сегодня ЦСКА был лучше нас на протяжении всего матча»
вчера, 19:59
Андреас Пистиолис о победе над «Пари НН»: «Начали и закончили игру уверенно»
вчера, 19:56
Единая лига ВТБ. ЦСКА крупно обыграл «Пари НН» и вышел на 1-е место
18вчера, 18:01
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
НБА. «Бруклин» примет «Детройт», «Даллас» встретится с «Орландо»
150 минут назад
ACB. «Барселона» принимает «Баскет Корунью», «Мурсия» встретится с «Реалом» и другие матчи
50 минут назадLive
Единая лига ВТБ. «Енисей» уступил «Самаре», «Локомотив-Кубань» принимает «Зенит»
1052 минуты назадLive
Премьер-лига. Женщины. УГМК обыграл «Спарту энд К»
55 минут назад
«Может ли он защищаться 1 на 1?». Чарльз Ли прокомментировал 3-й перебор фолов у Ламело Болла
сегодня, 11:45
Джамал Мюррэй включен в протокол по сотрясению мозга и пропустил встречу с «Ютой»
сегодня, 10:47
Адам Сильвер: «Мехико вряд ли обойдет города США в вопросе направления нынешнего расширения лиги»
2сегодня, 10:27
«Спасибо за беспокойство». Шэй Гилджес-Александер отшутился на вопрос о большом количестве трехочковых
1сегодня, 09:55
Чет Холмгрен: «Плохие парни не играют за «Тандер»
6сегодня, 09:44
Соотношение штрафных к попыткам с игры в НБА показывает максимум за 11 лет
6сегодня, 09:29
Ко всем новостям
Последние новости
Центровой Андрей Мартюк о «Зените»: «У них хорошая, мощная передняя линия. Играть очень интересно и захватывающе»
сегодня, 11:15
Олег Киселев может возглавить грозненский «Динамо» в Суперлиге
сегодня, 11:05
Форвард «Милана» Джош Нибо пропустит минимум 2 недели из-за травмы правой руки
сегодня, 10:09
«Лейкерс» переместились с последнего на 9-е место по соотношению попыток с игры с оппонентами
1сегодня, 09:16
Адриатическая лига. «Будучность» примет «Мегу»
сегодня, 08:05
Чемпионат Греции. АЕК примет «Олимпиакос», «Панатинаикос» встретится с «Промитеасом»
сегодня, 07:59
Чемпионат Франции. «Гравлин-Дюнкерк» сыграет с «Монако», «Виллербан» примет «Шоле»
сегодня, 07:54
Чемпионат Италии. «Тренто» сыграет с «Миланом», «Виртус» примет «Тревизо» и другие матчи
сегодня, 07:45
Чемпионат Турции. «Анадолу Эфес» встретится с «Манисой», «Фенербахче» примет «Петким Спор» и другие матчи
сегодня, 07:39
НБА опять открыла расследование дела о домашнем насилии со стороны Джексона Хэйса после нового видео
2сегодня, 06:05Видео