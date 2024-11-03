Защитник ЦСКА Иван Ухов выбыл из состава с переломом пальца руки
Иван Ухов получил травму в матче с «Пари НН».
Обследование выявило перелом пальца руки. Решение об операционном вмешательстве будет принято на следующей неделе.
29-летний защитник набирает 4,1 очка, 2,7 подбора и 1,2 передачи за 15 минут в среднем в матчах Единой лиги ВТБ в этом сезоне.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети ЦСКА
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