Защитник ЦСКА Иван Ухов выбыл из состава с переломом пальца руки

Иван Ухов получил травму в матче с «Пари НН».

Обследование выявило перелом пальца руки. Решение об операционном вмешательстве будет принято на следующей неделе.

29-летний защитник набирает 4,1 очка, 2,7 подбора и 1,2 передачи за 15 минут в среднем в матчах Единой лиги ВТБ в этом сезоне.