Чендлер Парсонс: «Самый страшный игрок в НБА – Джейсон Тейтум. Хоть он и хороший, скромный и приятный парень»

Чендлер Парсонс выбрал самого «страшного» игрока в НБА в честь Хэллоуина.

«Если бы Пэйтон Притчард тоже был в сборной США, он бы получил больше игрового времени, чем Тейтум . Поэтому он сейчас самый страшный игрок в лиге.

Он доминирует на площадке. Он лучший игрок в лучшей команде НБА . Хоть он и хороший, приятный, скромный парень. Играть против него страшно, потому что ему есть, что доказывать в этом сезоне.

Обычно не выходят с желанием отомстить после олимпийского золота, чемпионского титула и 300 миллионов долларов в контракте», – заключил бывший баскетболист в эфире Run It Back.

Форвард «Бостона » набирает 30,2 очка, 7 подборов, 5,2 передачи и 2 перехвата в среднем в первых матчах нового сезона.