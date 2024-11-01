Чендлер Парсонс: «Самый страшный игрок в НБА – Джейсон Тейтум. Хоть он и хороший, скромный и приятный парень»
Чендлер Парсонс выбрал самого «страшного» игрока в НБА в честь Хэллоуина.
«Если бы Пэйтон Притчард тоже был в сборной США, он бы получил больше игрового времени, чем Тейтум. Поэтому он сейчас самый страшный игрок в лиге.
Он доминирует на площадке. Он лучший игрок в лучшей команде НБА. Хоть он и хороший, приятный, скромный парень. Играть против него страшно, потому что ему есть, что доказывать в этом сезоне.
Обычно не выходят с желанием отомстить после олимпийского золота, чемпионского титула и 300 миллионов долларов в контракте», – заключил бывший баскетболист в эфире Run It Back.
Форвард «Бостона» набирает 30,2 очка, 7 подборов, 5,2 передачи и 2 перехвата в среднем в первых матчах нового сезона.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Run It Back в сети X
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