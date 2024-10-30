Хавьер Паскуаль о победе над «Самарой»: «За исключением нескольких минут сыграли очень хорошо»
Хавьер Паскуаль доволен игрой «Зенита» в матче с «Самарой» – 92:61.
«Сегодня на матче было более пяти тысяч зрителей. Атмосфера была фантастической, поэтому хочу поблагодарить всех фанатов за то, что они пришли.
За исключением нескольких минут в середине второй четверти и нескольких минут в конце третьей четверти сыграли очень хорошо. Очень здорово и активно сыграли защите и в переходе из обороны в атаку. Здорово делились мячом друг с другом. Реализовали те открытые броски, которые не получалось реализовать ранее. Сегодня сыграли эффективнее в этом плане», – сказал главный тренер «Зенита».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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