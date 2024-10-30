Дражен Анзулович: «После игры в Перми мы попытались «пересобрать» команду»
Дражен Анзулович рассказал о подготовке к матчу Лиги ВТБ с «Зенитом».
«После игры в Перми мы попытались «пересобрать» команду. У нас была одна тренировка во вторник, чтобы отработать важные моменты, необходимые нам в игре.
«Зенит» – фаворит матча, это нормально, но я ожидаю, что команда сыграет намного лучше, чем в Перми, и покажет больше качества и ответственности в тактических аспектах. Это самое важное для нас: мы играем против одной из лучших команд Лиги – и это серьезный вызов для игроков и возможность себя показать», – сказал главный тренер «Самары».
Опубликовал: Валерий Левкин
Источник: Официальный сайт Единой лиги ВТБ
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