Дражен Анзулович: «После игры в Перми мы попытались «пересобрать» команду»

Дражен Анзулович рассказал о подготовке к матчу Лиги ВТБ с «Зенитом».

«После игры в Перми мы попытались «пересобрать» команду. У нас была одна тренировка во вторник, чтобы отработать важные моменты, необходимые нам в игре.

«Зенит» – фаворит матча, это нормально, но я ожидаю, что команда сыграет намного лучше, чем в Перми, и покажет больше качества и ответственности в тактических аспектах. Это самое важное для нас: мы играем против одной из лучших команд Лиги – и это серьезный вызов для игроков и возможность себя показать», – сказал главный тренер «Самары».