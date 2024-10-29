Пэйтон Притчард повторил клубный рекорд «Бостона» по точным 3-очковым со скамейки – 8 в матче с «Милуоки»

Пэйтон Притчард повторил рекорд «Бостона» по точным 3-очковым со скамейки.

В матче с «Милуоки » (119:108) защитник реализовал 8 из 12 из-за дуги, набрав 28 очков. Ранее подобный результат покорился Эдди Хаузу .

Притчард остановился в шаге от личного рекорда в 9 попаданий с дальней дистанции, установленного 9 апреля 2023 года.

За 28 минут на площадке Пэйтон также записал на свой счет 5 подборов, 3 передачи и 2 перехвата.