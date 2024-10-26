ACB. «Баскония» – «Ховентуд», «Андорра» встретится с «Гранадой» и другие матчи
Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.
«Баскония» примет «Ховентуд», «Андорра» дома встретится с «Гранадой».
АСВ
Регулярный чемпионат
Положение команд: Уникаха – 4-0, Барселона – 3-1, Валенсия – 3-1, Гран-Канария – 3-1, Мурсия – 3-1, Тенерифе – 2-1, Андорра – 2-2, Реал – 2-2, Манреса – 2-2, Бильбао – 2-2, Сарагоса – 2-2, Бреоган – 1-2, Гранада – 1-3, Жирона – 1-3, Ховентуд – 1-3, Баскет Корунья – 1-3, Форса Льейда – 1-3, Баскония – 1-3.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Валерий Левкин
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