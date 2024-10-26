0

ACB. «Баскония» – «Ховентуд», «Андорра» встретится с «Гранадой» и другие матчи

Сегодня пройдут четыре матча регулярного чемпионата испанской лиги ACB.

«Баскония» примет «Ховентуд», «Андорра» дома встретится с «Гранадой».

АСВ

Регулярный чемпионат

Положение команд: Уникаха – 4-0, Барселона – 3-1, Валенсия – 3-1, Гран-Канария – 3-1, Мурсия – 3-1, Тенерифе – 2-1, Андорра – 2-2, Реал – 2-2, Манреса – 2-2, Бильбао – 2-2, Сарагоса – 2-2, Бреоган – 1-2, Гранада – 1-3, Жирона – 1-3, Ховентуд – 1-3, Баскет Корунья – 1-3, Форса Льейда – 1-3, Баскония – 1-3.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Валерий Левкин
результаты
logoХовентуд
logoБаскония
logoчемпионат Испании
logoЖирона
logoГранада
logoМурсия
logoСарагоса
logoАндорра
logoБаскет Корунья
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
ACB. «Уникаха» разгромила «Форсу Льейда», «Баскония» дома уступила «Мурсии» и другие результаты
312 октября, 21:07
ACB. «Баскония» проиграла «Реалу» и не вышла в плей-офф, «Уникаха» разгромила «Паленсию» и заняла 1-е место в таблице
212 мая, 19:10
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Дэнни Грин: «Лейкерс» точно взяли бы еще один титул, сохрани победный состав 2020 года»
6 минут назад
Джей Джей Редик об Остине Ривзе: «Я знал, что он хорош, но не осознавал, что он настолько хорош»
325 минут назад
Зайон Уильямсон дебютировал в сезоне и стал автором ключевого блок-шота в игре с «Блэйзерс»
3сегодня, 07:42Видео
Леброн Джеймс хочет отыграть все 82 матча регулярного чемпионата. В декабре суперзвезде «Лейкерс» исполнится 40 лет
19сегодня, 07:27
НБА. «Нью-Йорк» разгромил «Индиану», 35 очков от Дэвиса помогли «Лейкерс» победить «Финикс» и другие результаты
192сегодня, 06:54
«Лейкерс» отыгрались с «-22» в матче с «Финиксом» и впервые с 2010 года начали сезон с двух побед
12сегодня, 06:27
35 очков и 8 подборов от Энтони Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Финикс»
6сегодня, 06:03Видео
Шакил О’Нил о женском баскетболе: «Единственное, чего не хватает – это данков. Кольцо нужно немного опустить»
8сегодня, 05:52
Яннис Адетокумбо поставил сверху через Николу Вучевича
3сегодня, 04:36Видео
Бадди Хилд набрал 24 очка при 9 из 11 с игры в первой половине матча с «Джаз»
5сегодня, 04:16Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Нанси» против «Монако», «Шоле» сыграет с «Парижем» и другие матчи
31 минуту назад
Карл-Энтони Таунс набрал 21 очко и 15 подборов в дебютном матче за «Никс» в «Мэдисон Сквер Гарден»
43 минуты назадВидео
Ламело Болл обновил личный рекорд по 3-очковым и набрал 34 очка в матче с «Атлантой»
52 минуты назадВидео
Болельщик «Портленда» выиграл автомобиль благодаря попаданию с середины площадки
5сегодня, 08:08Видео
Костас Слукас провел 392-й матч за карьеру и делит с Янкунасом 4-е место в истории Евролиги
сегодня, 07:14
Кевин Дюрэнт обошел Доминика Уилкинса по попаданиям с игры за карьеру
сегодня, 06:39
Чемпионат Греции. «Колоссос» против «Ариса», ПАОК встретится с АЕКом
сегодня, 06:16
Бронни Джеймс не выходил на площадку во втором матче «Лейкерс»
5сегодня, 06:12
«Я прежде всего отец». Яннис Адетокумбо пришел на пресс-конференцию в забавном костюме
1сегодня, 05:10Видео
Чемпионат Турции. «Петким Спор» – «Анадолу Эфес», «Бешикташ» примет «Каршияку» и другие матчи
сегодня, 04:43