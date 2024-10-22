Джейсон Тейтум об игре за «Селтикс»: «Не могу себе представить, что все сложилось бы в моей жизни как-то иначе»

Джейсон Тейтум рассказал о своей любви к «Селтикс».

По словам звезды НБА , рекордное продление контракта на 314 млн долларов минувшим летом объясняется не только суммой.

«Я был задрафтован в 2017 году… Мой сын родился в Бостоне. Я купил здесь свою первую машину. И я восхищаюсь теми отношениями, которые построил в организации. Все тренеры, которые у меня здесь были, фронт-офис, охранники, различные специалисты, повара, болельщики, люди, которые работают в «Гардене», мальчики, подающие мячи. Отношения, которые я построил за последние семь, восемь лет... не могу себе представить, что все сложилось бы в моей жизни как-то иначе.

В Бостоне есть куча 10-летних ребят, которые будут говорить, что я – часть их детства. «Я вырос, наблюдая, как он играет в «Гардене». Я вырос, наблюдая, как он выигрывает чемпионаты». В таком спортивном городе, как Бостон, быть частью подобного – это нечто особенное», – заявил форвард «Селтикс».