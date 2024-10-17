Дариус Гарлэнд: «Хочу оставаться здоровым, чтобы выйти и заткнуть тех, кто отвернулся от меня»
Дариус Гарлэнд рассказал о своей задаче на этот сезон.
«Хочу доказать, что я лучше, чем был в прошлом сезоне.
Прежде всего, просто хочу оставаться здоровым и снова быть собой, снова получать удовольствие от игры и делать то, что привык делать. Надеюсь, что проведу сезон на уровне Матча всех звезд и символической сборной лиги, и постараюсь помочь команде выиграть как можно больше матчей, потому что знаю, что способен на это.
Просто хочу оставаться здоровым, чтобы я мог выйти и заткнуть тех, кто отвернулся от меня», – заявил разыгрывающий «Кливленда».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Cleveland Plain Dealer
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