Дариус Гарлэнд: «Хочу оставаться здоровым, чтобы выйти и заткнуть тех, кто отвернулся от меня»

Дариус Гарлэнд рассказал о своей задаче на этот сезон.

«Хочу доказать, что я лучше, чем был в прошлом сезоне.

Прежде всего, просто хочу оставаться здоровым и снова быть собой, снова получать удовольствие от игры и делать то, что привык делать. Надеюсь, что проведу сезон на уровне Матча всех звезд и символической сборной лиги, и постараюсь помочь команде выиграть как можно больше матчей, потому что знаю, что способен на это.

Просто хочу оставаться здоровым, чтобы я мог выйти и заткнуть тех, кто отвернулся от меня», – заявил разыгрывающий «Кливленда ».