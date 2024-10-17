Дариус Гарлэнд: «Потерял радость от баскетбола в прошлом сезоне, но теперь она вернулась»
Защитник получил перелом челюсти в декабре и пропустил полтора месяца. Баскетболист потерял игровую форму, так как был вынужден сидеть на жидкой диете.
«Этот момент врезался мне в память. Я пытался добиться прогресса, двигаться в нужном направлении, и тут такое. Я получаю по лицу и откатываюсь к стартовой черте, чтобы начать с чистого листа. Поэтому прошлый год стал таким тяжелым. Только набрали ход, начали срабатываться командой, я многому научился. И врезались в это препятствие. Еще один проблемный год.
Я потерял всякую радость от баскетбола.
Но теперь впереди новый сезон. Подходит это время года, и я счастлив. Радость вернулась», – заключил Гарлэнд.
«Кливленд» сохранил прежнее ядро команды на долгий срок. Команда уступила будущим чемпионам «Селтикс» во втором раунде плей-офф со счетом 1-4.
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