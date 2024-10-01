«Не знаю, откуда они взялись». Дариус Гарлэнд опроверг слухи о том, что он хотел обмена из «Кливленда» этим летом
Дариус Гарлэнд опроверг слухи о том, что он хотел обмена из «Кливленда».
«Я сказал президенту клуба Коби Олтмену, что хочу быть здесь. Я действительно не знаю, откуда взялись эти слухи. Они появились, и они определенно был ложными», – сказал разыгрывающий «Кавальерс».
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал «Кливленда»
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