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«Не знаю, откуда они взялись». Дариус Гарлэнд опроверг слухи о том, что он хотел обмена из «Кливленда» этим летом

Дариус Гарлэнд опроверг слухи о том, что он хотел обмена из «Кливленда».

«Я сказал президенту клуба Коби Олтмену, что хочу быть здесь. Я действительно не знаю, откуда взялись эти слухи. Они появились, и они определенно был ложными», – сказал разыгрывающий «Кавальерс».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал «Кливленда»
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Коби Олтмен
logoДариус Гарлэнд
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