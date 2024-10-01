«Не знаю, откуда они взялись». Дариус Гарлэнд опроверг слухи о том, что он хотел обмена из «Кливленда» этим летом

Дариус Гарлэнд опроверг слухи о том, что он хотел обмена из «Кливленда».

«Я сказал президенту клуба Коби Олтмену, что хочу быть здесь. Я действительно не знаю, откуда взялись эти слухи. Они появились, и они определенно был ложными», – сказал разыгрывающий «Кавальерс».