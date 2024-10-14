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Бронни Джеймс: «Джей Джей Редик делает упор на том, чтобы я был надоедливым в защите»

Бронни Джеймс рассказал о работе с главным тренером.

«Он нас очень сильно вдохновляет, особенно молодых парней, таких как я. Старается направить нас на путь, который сделает нас элементами побеждающей команды.

Джей Джей делает упор на игре на своей половине, на том, чтобы быть надоедливым в защите. Именно на этом я и фокусируюсь, когда выхожу на площадку.

Хорошо приходить в игровую форму. Моя задача – быть разрушителем, мешать атаке противника, заслонам и прочему. Сосредоточен на этой роли, все здорово», – заключил новичок «Лейкерс».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Lakers Nation
logoЛейкерс
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logoБронни Джеймс
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