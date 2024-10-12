Лэнс Стивенсон зачитал фристайл на шоу «On The Radar»
Лэнс Стивенсон зачитал фристайл на радио.
Бывший игрок НБА Лэнс Стивенсон посетил студию популярного шоу «On The Radar», где зачитал фристайл.
34-летний Стивенсон не выступает в НБА с 2022 года. В прошлом сезоне он играл в G-лиге за «Айову».
Опубликовал: Геннадий Ильин
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