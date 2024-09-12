Амен Томпсон о Риде Шеппарде: «Уравновешенный парень с броском Стефа Карри. Очень впечатлен»
Амен Томпсон поделился мнением о новичке «Хьюстона».
Защитник встретился с Ридом Шеппардом во время летних тренировок.
«Он очень уравновешен, с дальним броском уровня Стефа Карри. Это первое, что замечаешь. Уравновешенный, отличный парень. Очень впечатлен», – признался Томпсон.
Томпсон также рассказал, что значительно прибавил в силе и скорости за лето, что подтвердил тренер команды Име Удока.
Рид Шеппард является одним из главных претендентов на награду лучшему новичку года по мнению экспертов и персонала НБА.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Locked on Rockets
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