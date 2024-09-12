  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Амен Томпсон о Риде Шеппарде: «Уравновешенный парень с броском Стефа Карри. Очень впечатлен»

Амен Томпсон поделился мнением о новичке «Хьюстона».

Защитник встретился с Ридом Шеппардом во время летних тренировок.

«Он очень уравновешен, с дальним броском уровня Стефа Карри. Это первое, что замечаешь. Уравновешенный, отличный парень. Очень впечатлен», – признался Томпсон.

Томпсон также рассказал, что значительно прибавил в силе и скорости за лето, что подтвердил тренер команды Име Удока.

Рид Шеппард является одним из главных претендентов на награду лучшему новичку года по мнению экспертов и персонала НБА.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Youtube, Locked on Rockets
logoХьюстон
logoНБА
logoАмен Томпсон
logoРид Шеппард
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Менеджеры и скауты НБА считают Рида Шеппарда главным кандидатом на награду лучшему новичку
81 августа, 08:46
НБА представила видео с лучшими моментами Рисаше, Шеппарда и Касла в Летней лиге
127 июля, 06:44Видео
Рид Шеппард набрал 23 очка и 5 передач, «Хьюстон» победил «Лейкерс» в Летней лиге
413 июля, 06:16Видео
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Обвиняемый по делу о нападении на Алексея Шведа приговорен к 3 годам заключения и штрафу в 500 тысяч рублей
629 минут назад
УНИКС признал ошибку в финансовой отчетности по сезону-2022/23 перед Единой лигой ВТБ
1сегодня, 10:16
Гилберт Аренас о наследии Расселла Уэстбрука: «Если набивать статистику так легко, то почему все этого не делают?»
10сегодня, 09:36
Стив Керр: «Было бы здорово, если бы в НБА команды выбывали из лиги. Это повысило бы уровень конкуренции»
17сегодня, 07:50
Терри Розир приступит к полноценным тренировкам через две недели
сегодня, 07:12
Межконтинентальный кубок ФИБА. «Кимса» сыграет со сборной G-лиги, «Уникаха» встретится с «Петру Атлетику»
1сегодня, 06:55
Тайриз Халибертон: «Финикс» в полном порядке. У них есть Тайус Джонс»
5сегодня, 06:17
Джейсон Тейтум спрогнозировал повтор финала с «Далласом» в новом сезоне НБА
сегодня, 05:40
Тим Леглер: «Игра Девина Букера в сборной повлияет на его репутацию победителя. «Финикс» получит больше всего от Олимпиады»
3сегодня, 05:20
Кендрик Перкинс о Дэмиане Лилларде: «Когда у тебя в команде Яннис Адетокумбо, просто выйти в плей-офф или финал конференции недостаточно»
3сегодня, 04:59
Ко всем новостям
Последние новости
Виктор Павленко выложил видео из-за кулис медиа-дня МБА-МАИ
18 минут назадВидео
«Даллас» официально подписал Маркиффа Морриса, контракт не гарантирован
сегодня, 11:00Фото
Желько Обрадович: «В прошлом году нас покинули два игрока. Один из них победил в Евролиге, второй играл в финале НБА»
1сегодня, 10:53
Демар Дерозан: «Нельзя просто поделиться мнением так, чтобы люди вокруг не пытались против него протестовать»
сегодня, 09:54
Боб Майерс: «В 2018 году после победы в чемпионате у меня была худшая мигрень в моей жизни от стресса из-за ожиданий от команды»
1сегодня, 09:23
Патрик Беверли о 4-очковой линии: «В НБА умные парни. Мазафакеры не могут попасть трешку, точно не смогут 4-очковый»
2сегодня, 08:59
Фил Хэнди попрощался с болельщиками «Лейкерс» и намекнул на скорое продолжение карьеры
сегодня, 08:42
Тим Бонтемпс: «Филадельфия» проделала отличную работу этим летом, но у них не хватает игрока на позицию тяжелого форварда»
2сегодня, 08:23
МБА-МАИ выпустил репортаж по итогам поездки в Китай и трех побед над «Гуанчжоу»
сегодня, 08:04Видео
Фабьен Козюр: «Добился большого успеха в «Реале», постараюсь повторить его в «Милане» и передать свой опыт другим игрокам»
сегодня, 07:28