Амен Томпсон о Риде Шеппарде: «Уравновешенный парень с броском Стефа Карри. Очень впечатлен»

Амен Томпсон поделился мнением о новичке «Хьюстона».

Защитник встретился с Ридом Шеппардом во время летних тренировок.

«Он очень уравновешен, с дальним броском уровня Стефа Карри. Это первое, что замечаешь. Уравновешенный, отличный парень. Очень впечатлен», – признался Томпсон .

Томпсон также рассказал, что значительно прибавил в силе и скорости за лето, что подтвердил тренер команды Име Удока.

Рид Шеппард является одним из главных претендентов на награду лучшему новичку года по мнению экспертов и персонала НБА .