Велимир Перасович: «Отдали все, что могли. Сегодня этого оказалось недостаточно»
Велимир Перасович отметил, что УНИКС сделал все, что мог, в матче с «Зенитом».
«Поздравляю «Зенит» с победой. Но также отмечу и свою команду. Мы отдали все, что могли. К сожалению, сегодня этого оказалось недостаточно.
Решающей в матче стала третья четверть, за которую УНИКС позволил соперникам набрать 27 очков, в основном, в ситуациях один на один. Именно это переломило ход игры.
Еще мы не имели нужной свежести на этом отрезке встречи, не сумели сохранить ту скорость, которая была на старте, и плохо забивали. Это стало ключевым фактором нашего поражения», – сказал главный тренер УНИКСа.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
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