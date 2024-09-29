Велимир Перасович: «Отдали все, что могли. Сегодня этого оказалось недостаточно»

Велимир Перасович отметил, что УНИКС сделал все, что мог, в матче с «Зенитом».

«Поздравляю «Зенит » с победой. Но также отмечу и свою команду. Мы отдали все, что могли. К сожалению, сегодня этого оказалось недостаточно.

Решающей в матче стала третья четверть, за которую УНИКС позволил соперникам набрать 27 очков, в основном, в ситуациях один на один. Именно это переломило ход игры.

Еще мы не имели нужной свежести на этом отрезке встречи, не сумели сохранить ту скорость, которая была на старте, и плохо забивали. Это стало ключевым фактором нашего поражения», – сказал главный тренер УНИКСа .