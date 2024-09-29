  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
0

Велимир Перасович: «Отдали все, что могли. Сегодня этого оказалось недостаточно»

Велимир Перасович отметил, что УНИКС сделал все, что мог, в матче с «Зенитом».

«Поздравляю «Зенит» с победой. Но также отмечу и свою команду. Мы отдали все, что могли. К сожалению, сегодня этого оказалось недостаточно.

Решающей в матче стала третья четверть, за которую УНИКС позволил соперникам набрать 27 очков, в основном, в ситуациях один на один. Именно это переломило ход игры.

Еще мы не имели нужной свежести на этом отрезке встречи, не сумели сохранить ту скорость, которая была на старте, и плохо забивали. Это стало ключевым фактором нашего поражения», – сказал главный тренер УНИКСа.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Единой лиги ВТБ
logoУНИКС
logoЗенит
Велимир Перасович
logoЕдиная лига ВТБ
Рекомендуем
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Единая лига ВТБ. «Зенит» выиграл в гостях у УНИКСа, ЦСКА взял верх над «Енисеем» и другие результаты
29сегодня, 16:09Live
Хавьер Паскуаль: «В третьем периоде создали себе важное преимущество»
сегодня, 15:16
Велимир Перасович: «У «Зенита» много игроков, которые обладают высоким мастерством. Остановить их крайне сложно»
вчера, 12:35
Хавьер Паскуаль об игре с УНИКСом: «Это дерби, а мы знаем, какой это тип матчей»
вчера, 12:22
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Джейлен Брансон: «Однажды Донте Дивинченцо бросил гантель в Джоша Харта и вырубил его»
11 минут назад
Джулиус Ирвинг: «В команде было около четырех человек, которых называли «доктором». Поэтому тренер сказал: «Ты будешь доктором Джей»
32 минуты назад
Женская НБА. Плей-офф. Полуфиналы. «Нью-Йорк» примет «Лас-Вегас», «Миннесота» сыграет с «Коннектикутом»
51 минуту назад
Остин Риверс: «Карл-Энтони Таунс – это усиление по сравнению с Джулиусом Рэндлом»
252 минуты назад
Единая лига ВТБ. «Зенит» выиграл в гостях у УНИКСа, ЦСКА взял верх над «Енисеем» и другие результаты
29сегодня, 16:09Live
Джей Джей Редик: «Макс Кристи и Джейлен Худ-Шифино значительно прибавили за последние два месяца»
сегодня, 15:57
ACB. «Барселона» разгромила «Гранаду», «Баскония» проиграла «Тенерифе» и другие матчи
сегодня, 14:00Live
«Миннесота» никогда не обещала Карлу-Энтони Таунсу, что его не обменяют
5сегодня, 13:53
Новичок «Бостона» Бэйлор Шайерман набрал около 6 килограммов мышц по требованию команды
6сегодня, 09:16
Дрю Холидэй о сборах «Селтикс»: «Джо Маззулла отключил тормоза и бросил на нас все силы»
сегодня, 08:59
Ко всем новостям
Последние новости
«Создавала дух товарищества». Президент «Индианы» объяснила, почему Кейтлин Кларк реже бросала и чаще отдавала передачи
39 минут назад
Хавьер Паскуаль: «В третьем периоде создали себе важное преимущество»
сегодня, 15:16
NBC, ESPN и The Athletic проявляют интерес к Шэмсу Чарании
сегодня, 14:59
Максим Барашков: «Вернусь в строй через две недели»
сегодня, 14:13Видео
Чемпионат Италии. «Триест» нанес поражение «Милану», «Брешия» сыграет с «Варезе» и другие матчи
сегодня, 14:02Live
«Миннесота» отчислила Чейссона Рэндла
4сегодня, 13:39
«2-е место». Грант Уильямс не согласился с тем, что Кейтлин Кларк – лучший новичок в истории WNBA
сегодня, 13:34
Йовица Арсич: «На протяжении всей игры ЦСКА контролировал результат»
сегодня, 13:22
Андреас Пистиолис после победы над «Енисеем»: «Выезд в Красноярск один из самых сложных»
сегодня, 13:12
Милош Теодосич пропустит первые два матча Евролиги из-за дисквалификации
1сегодня, 12:00