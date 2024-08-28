Президент «Црвены Звезды» Чович может возглавить Федерацию баскетбола Сербии

Предраг Данилович досрочно покинет пост президента Федерации баскетбола Сербии

По данным Sportski Zurnal, у федерации есть небольшой список потенциальных кандидатов, готовых заменить Даниловича.

Одно из упомянутых имен – Небойша Чович, нынешний президент «Црвены Звезды ».

У Човича уже есть опыт работы в сербской федерации. Он был президентом предшественницы нынешней организации – KSJ (Федерация баскетбола СР Югославии) – в период с 1995 по 1996 год.